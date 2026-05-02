В Зеленоградске назвали сроки установки шлагбаума на привокзальной площади

К монтажу шлагбаума с интеллектуальной системой контролируемого доступа на привокзальной площади Зеленоградска приступят в течение двух-трёх недель. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна» со ссылкой на главного архитектора Дениса Крыщенко.

О том, что власти Зеленоградского округа планируют установить шлагбаум у привокзальной площади, стало известно в конце марта. Он необходим для «защиты» от водителей, создающих помехи движению пассажирского транспорта.

«Активисты спросили, как в этом месте будет решаться проблема парковки личных автомобилей. Автовокзал — болевая точка в плане безопасности дорожного движения, о которой активисты регулярно говорят на встречах в администрации округа. На привокзальной площади, которую для стоянки под запрещающими знаками облюбовали водители такси и частники, нередко не остаётся места для манёвра автобусов: машины создают помехи движению пассажирского транспорта, безопасной посадке и высадке пассажиров», — писала «Волна».

Работы планировали начать после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации. Местные власти рассчитывают, что шлагбаум может появиться уже к курортному сезону.

