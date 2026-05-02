В Литве начинает действовать запрет на въезд машин из России с 200 л топлива в баке

Запрет на въезд в Литву транспортных средств из РФ и Белоруссии, в баках которых находится более 200 литров топлива, вступит в силу 3 мая. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу таможни балтийской республики.

В ведомстве напомнили, что в рамках продления национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии Сейм Литвы также запретил импорт более 200 литров топлива в стандартных автомобильных баках из этих стран. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Литовские таможенники предупредили, что после введения этих мер декларирование топлива будет проводиться в устном порядке: «Будет проводиться контроль топлива в топливных баках транспортных средств, импортируемых из России или Белоруссии, с обеспечением того, чтобы количество импортируемого топлива не превышало 200 литров. Если будет установлено, что количество топлива превышает 200 литров, и это будет зафиксировано в протоколе осмотра, то такое транспортное средство не будет допущено на таможенную территорию Литвы и ЕС и будет возвращено в страну отправления».

При этом на таможне отметили, что лица, несогласные с таким решением, могут быть подвергнуты санкциям, предусмотренным статьей административного кодекса, включая задержание транспортного средства и штраф в размере до 600 евро.

Предполагается, что нововведение позволит предотвратить потенциальные нарушения санкций ЕС, когда топливо из стандартных топливных баков грузовых автомобилей, зарегистрированных в третьих странах и прибывающих из России и Белоруссии, перекачивается и продается в Литве.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас заявил, что это может стать частичным решением проблемы ввоза в Литву дизельного топлива из России и Белоруссии, которое там продается по значительно более низкой ставке акциза, чем в Литве.

При этом в национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava отметили, что считают подобный шаг «излишней мерой». По их версии, это решение скорее геополитическое, а не экономическое.

Ранее сообщалось, что, по данным Кабинета министров Литвы, в среднем в сутки на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией, а в течение месяца — 7,1 тыс. Как подсчитал департамент, если из одной фуры незаконно сливается 500 л дизельного топлива, за сутки это будет 100 тыс. л. Государство за месяц в результате потеряет 2,2 млн евро в виде неуплаченных налогов.