Мэрия предупредила об отключениях светофоров на перекрестках в Центральном районе

Все новости по теме: Город
В Калининграде с 1 по 29 мая будут проходить кратковременные отключения светофоров в районе ул. Карла Маркса, Косм. Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснило МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», специалисты начинают перекладку электрокабелей и замену оборудования светофорных объектов: 038, Карла Маркса — Косм. Леонова; 039, Карла Маркса — Комсомольская; 002, Фестивальная аллея — Комсомольская; 003, Фестивальная аллея — Косм. Леонова.

«В связи с большими объёмами предстоящих работ и поддержанием безопасности движения эти светофорные объекты в течение мая будут отключать периодически, на час-два в течение дня», — добавили в мэрии.

Горвласти просят участников движения быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров. Водителям следует руководствоваться требованиями дорожных знаков при проезде перекрёстков, а пешеходам — убедиться в безопасности перехода проезжей части.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

