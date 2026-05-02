Мэрия предупредила об отключениях светофоров на перекрестках в Центральном районе

В Калининграде с 1 по 29 мая будут проходить кратковременные отключения светофоров в районе ул. Карла Маркса, Косм. Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснило МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», специалисты начинают перекладку электрокабелей и замену оборудования светофорных объектов: 038, Карла Маркса — Косм. Леонова; 039, Карла Маркса — Комсомольская; 002, Фестивальная аллея — Комсомольская; 003, Фестивальная аллея — Косм. Леонова.



«В связи с большими объёмами предстоящих работ и поддержанием безопасности движения эти светофорные объекты в течение мая будут отключать периодически, на час-два в течение дня», — добавили в мэрии.

Горвласти просят участников движения быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров. Водителям следует руководствоваться требованиями дорожных знаков при проезде перекрёстков, а пешеходам — убедиться в безопасности перехода проезжей части.