Автобаза областного правительства планирует закупить пять автомобилей

Автобаза правительства Калининградской области готовится к поиску подрядчика для поставки пяти легковых автомобилей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Приобрести планируют пять автомобилей. Указанная цена за единицу — 2 743 000 рублей. Полный объём финансового обеспечения — 13 715 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Весной 2025 года автобаза правительства области купила пять «Москвичей» за 12 млн рублей (2,4 млн за одну машину).