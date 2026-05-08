ФКР снова ищет подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы

Фонд капитального ремонта снова ищет подрядчика для ремонта главного корпуса Областной клинической больницы Калининградской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Клиническая, 74а (отделение нарушений мозгового кровообращения). Заявки на участие в торгах принимают до 18 мая, итоги подведут 20 мая. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней. Максимальная стоимость контракта — 50,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести общестроительный ремонт помещений, капитально отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения, а также системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре. Кроме того, проект предусматривает ремонт системы медицинских газов.

Ранее ФКР дважды искал подрядчика для ремонта корпуса. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. В апреле на работы направляли 94,5 млн рублей. Тогда капитально планировали отремонтировать крышу и фасад.

В феврале 2025 года проект реконструкции главного и диагностического корпусов, а также отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций Калининградской областной клинической больницы не прошёл госэкспертизу.