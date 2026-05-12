Власти Зеленоградска рассказали, когда в Сосновский парк «вернут» фонтан-корабль

Возобновить работу фонтана в Сосновском парке Зеленоградска планируют в течение месяца. Об этом пишет муниципальная газета «Волна» со ссылкой на администрацию округа.

Вопрос о сроках «возвращения» фонтана в виде корабля, установленного в ноябре 2025 года, задал местный житель. Как сообщили в администрации муниципалитета, фонтан законсервировали, чтобы оборудование не повредилось в зимний период. Его работу пообещали возобновить в течение месяца.

В Калининграде фонтаны традиционно открывают 1 мая. Сезон длится до 1 октября.