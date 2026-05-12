Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год

Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в стране в 2026 году с 4 до 5,2%. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, передает ТАСС.

«В 2025 году инфляция на конец года составила 5,6%, в 2026 году ожидается 5,2%, в период с 2027 по 2029 гг. прогнозируется на уровне 4%», — говорится в документе.

Представитель ведомства сообщил, что министерство видит тренд на продолжение постепенного снижения инфляционного давления, добавляет ТАСС. «В этот параметр заложены в том числе планируемое изменение тарифов на ЖКХ, октябрьское. Даже с учетом этого мы ожидаем инфляцию в этих пределах. Пока текущие тенденции в общем и целом это подтверждают», — сказал он.

Ранее сообщалось, что цены в Калининградской области в марте 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,69% к февралю. Годовая инфляция ускорилась и составила 7,08% после 6,97% месяцем ранее. Показатель по-прежнему превышает среднероссийский уровень — 5,86%.

