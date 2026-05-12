Избирком: для выборов в Горсовет Калининграда нужно от 66 до 77 подписей избирателей

Облизбирком утвердил количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты городского Совета депутатов Калининграда по одномандатному избирательному округу. Как следует из решения избиркома, потенциальным кандидатам нужно заручиться поддержкой 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

Больше всего подписей (77) нужно будет собрать кандидатам, желающим баллотироваться по избирательным округам №№ 2 и 7, в которых проживает 15316 и 15336 избирателей. Меньше всего (66) — по округу № 10, в котором числится 13113 избирателей.

Также решением устанавливается предельное число подписей, которое можно сдать в избирком потенциальному кандидату, — от 72 до 84 (конкретное количество можно узнать в решении).

Освобождены от необходимости собирать подписи кандидаты, которые будут выдвинуты партиями «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за Социальную Справедливость», «Коммунистическая партия Коммунистов России» и «Российская объединённая демократическая партия „Яблоко“».

Напомним, в 2021 году в Горсовет Калининграда по одномандатным округам было избрано 27 депутатов. Нынешний состав будет включать в себя 30 депутатов, и все они будут избираться по одномандатным округам. Выборы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.