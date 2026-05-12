В Калининграде вынесен приговор иностранцу, задержанному на границе с 28 кг гашиша

Калининградский областной суд постановил обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя Республики Молдова и Румынии, который пытался перевезти через границу более 28 кг гашиша. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В декабре 2025 года подсудимый Г., действуя совместно с неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, переместил через границу Российской Федерации с Литовской Республикой наркотическое средство гашиш массой 28 384,7 грамма, спрятав его в обшивку салона и багажник автомобиля „Мерседес“. Переместить наркотик через границу подсудимый согласился за денежное вознаграждение по просьбе своего знакомого, передавшего ему аванс в размере 600 евро», — уточняется в сообщении.

Наркокурьер проследовал в Германию, где соучастники спрятали гашиш в обшивку багажника его авто. После этого мужчина направился к границе, рассчитывая в Калининградской области передать «товар» соучастникам. Однако в ходе таможенного досмотра в МАП «Чернышевское» тайник с наркотиками был обнаружен.

Действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также оказание помощи престарелым родителям, болезненное состояние здоровья, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Приговором Калининградского областного суда иностранцу назначено 16 лет колонии строгого режима. Конфискованы автомобиль, мобильный телефон и денежные средства в сумме, эквивалентной 600 евро. Приговор не вступил в законную силу.

