Горвласти сообщили о поэтапном запуске трех новых светофоров в Калининграде

В Калининграде начали постепенно вводить в работу три новых светофора, установленных в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня начинаем поэтапно запускать в работу 3 новых светофора в городе: П. Морозова — Коммунистическая; Советский пр-т — 1-я Б. Окружная;

Горького — 3-я Б. Окружная. Пока их включили в жёлтом мигающем режиме, чтобы водители привыкли к их присутствию. Позже их переведут в обычный режим», — уточняется в сообщении.

Горвласти отдельно подчеркивают, что на перекрёстке П. Морозова и Коммунистической фазы по направлениям движения транспорта и пешеходов разделены.