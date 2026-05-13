С жителя Нестеровского района требуют компенсацию за оскорбление ребенка

В Нестеровском районе прокуратура добивается взыскания компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого оскорбил местный житель. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в марте 60-летний житель поселка Ясная Поляна высказал в адрес несовершеннолетнего слова и выражения в неприличной форме, а также унизил его честь и достоинство, заставив встать на колени.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), а также обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.