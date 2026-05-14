Власти Зеленоградска анонсировали ограничение движения транспорта 23 мая
23 мая в Зеленоградске будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Об этом пишет муниципальная газета «Волна» в своем телеграм-канале со ссылкой на администрацию округа.

Временное ограничение движения транспортных средств введут с 8 до 13 часов по маршруту соревнований: площадь «Роза ветров» — променад — улица Гагарина — улица Крымская — городская площадь — Курортный проспект — улица Володарского — городской парк.

«Жителей и гостей Зеленоградска просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свой маршрут с учётом ограничений», — подчеркивается в сообщении.

