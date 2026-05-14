В Отрадном хотят построить трехэтажную гостиницу на 32 апартамента

Градостроительный совет Калининградской области на заседании 13 мая одобрил проект трехэтажной гостиницы классификации 2 звезды на 32 апартамента, которую планируется построить на ул. Токарева, 12 в пос. Отрадное. Как отметил представитель заказчика, проект уже прошел экспертизу.

Проект, разработанный «Архпроект групп», представил архитектор Александр Башин. Он сообщил, что на участке в настоящее время нет деревьев, он находится в окружении домов высотой в два-три этажа. «У нас здесь 32 апартамента. Площадь с балконами 1300 кв. м, площадь застройки — 720 кв. м, площадь озеленения — 282 кв. м., — сообщил Башин. — Объект линейный, но при этом с черепичной скатной крышей. Высота — ровно 12 м».

Участники заседания обратили внимание на проблему с проездом пожарной техники к зданию из-за запланированного заграждения. На это представитель заказчика сообщил, что объект уже прошёл экспертизу, у него есть положительное заключение. «Мы вышли на совет в связи со своими нюансами, которые мы раньше не знали, и проектировщик нам об этом не подсказал», — пояснил он.

В итоге проект был одобрен для дальнейшей доработки и реализации. Главный архитектор Евгений Костромин при этом отметил, что разработчикам необходимо будет предоставить на согласование архитектурное решение с учётом архитектурной подсветки и учесть рекомендации по обеспечению требований пожарной безопасности.

Как следует из документации, заказчиком проекта выступает АО «Мьёльнир Монтаж».