Губернатор: нужно проработать вопрос об ипотеке специально для калининградцев

В Калининградской области необходимо проработать вопрос о доступности жилья для жителей региона. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время отчета за 2025 год, одним из возможных решений может стать ипотека «конкретно для калининградцев».

Глава региона отметил, что проблема доступности жилья остается острой для жителей области. «Я мониторю и стоимость квадратного метра, и обращения жителей по этому вопросу. Над этим вопросом очень важно совместно поработать — и, так сказать, над разработкой возможных ипотек для калининградцев конкретно. Возможно всё-таки снижение стоимости строительства одного квадратного метра, в том числе за счет снижения стоимости цемента и так далее. Мы эту работу сейчас проводим. В ближайшее время озвучим, что удалось сделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году калининградцам выдали 7,34 тыс. ипотечных кредитов в объёме 30,32 млрд рублей. Средний чек по кредитам в 2025 году в Калининградской области составил 3,53 млн рублей, средний срок — 272 месяца.

В феврале 2026 года по сравнению с январём число сделок по льготной ипотеке сократилось в Калининградской области на 66%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро. В целом по России в феврале банки выдали 22,2 тыс. льготных ипотек — это на 62% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают резкое снижение с изменением условий государственных программ и завершением ажиотажного спроса в январе.