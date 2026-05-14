Суд досрочно разрешил возобновить работу кафе «Поварёшка» на проспекте Мира

Фото «Нового Калининграда»
Центральный районный суд Калининграда удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Максима Белоруссова о досрочном прекращении административного приостановления деятельности кафе «Поварёшка» на проспекте Мира. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В суде предприниматель заявил, что все ранее выявленные нарушения устранены. Представители регионального управления Роспотребнадзора в ходе заседания также подтвердили устранение нарушений санитарного законодательства.

«Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя о досрочном прекращении исполнения административного наказания», — сообщили в пресс-службе.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, в начале апреля Центральный районный суд приостановил работу кафе «Поварёшка» на проспекте Мира, 61 и на Ленинском проспекте, 8, на 90 суток. Фактически деятельность заведений была остановлена 27 марта 2026 года.

Напомним, ранее Роспотребнадзор провел проверку в заведениях и обнаружил многочисленные нарушения. В частности, в приготовленных блюдах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и другие санитарно-показательные микроорганизмы. Помимо этого, в кафе допускается приём «обезличенной» пищевой продукции без маркировки; нарушаются режимы хранения готовой продукции, используется холодильное оборудование со следами ржавчины, а в ёмкостях из-под майонеза хранятся салаты, маринованное мясо.

