СК: в Калининграде передано в суд дело о гибели трех работников филиала ТЭЦ-2

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника цеха и мастера по ремонту оборудования котлотурбинного цеха филиала «Калининградская ТЭЦ-2». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2022 года заместитель начальника котлотурбинного цеха оформил и выдал наряд-допуск по текущему ремонту оборудования энергоблока. Документ не содержал всех мер, обеспечивающих безопасность проведения работ. В свою очередь, мастер по ремонту оборудования приступил к работам без соблюдения необходимых мер безопасности.

В результате допущенных нарушений 17 октября 2022 года в дневное время при выполнении текущего ремонта фильтр-сепаратора в помещении блочного пункта подготовки газа произошел резкий выброс газа с последующим взрывом и пожаром. 55-летний сотрудник объекта погиб на месте происшествия, двое слесарей 45 и 66 лет позднее скончались в лечебном учреждении.

Следствием по уголовному делу проведено более 50 допросов, получены заключения более 10 судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские и комиссионные технические экспертиз. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.