Заксобрание утвердило семь членов избиркома с правом решающего голоса (список)

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на заседании 14 мая утвердили семь членов избиркома нового созыва. За кандидатов проводилось тайное голосование. Ранее еще семерых членов облизбиркома назначил губернатор. В целом комиссия состоит из 14 членов, из которых девять сохранили свои места. 

В новый состав облизбиркома «по линии Заксобрания» вошли Игорь Барсков (КПРФ), Олег Баязитов (предложен ЦИК РФ), Дмитрий Васецкий (партия «Справедливая Россия»), Елена Орлова (Союз женщин Калининградской области), Игорь Сорокин (Избирательная комиссия Калининградской области), Юлия Федорова (партия «Единая Россия») и Екатерина Шиповских (партия «Новые люди»).

Ранее семерых членов нового созыва избиркома утвердил губернатор Алексей Беспрозванных. В «губернаторский список» вошли Инесса Винярская (предложена ЦИК России), Ярослава Орлова (предложена Избирательной комиссией Калининградской области), Людмила Семчук (предложена региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Сергей Гриненко (предложен калининградским отделением Ассоциации юристов России), Иван Моор (предложен городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), Александр Саленко (предложен организацией «Родной Калининград»), Анатолий Курганов (предложен ЛДПР).

Таким образом, из нового состава выбыли Владислав Рябцев (КПРФ), Максим Чурочкин (ЛДПР), Иван Поживилко, Анатолий Глазунов и экс-вице-спикер Облдумы Сергей Юспин.

Новый состав избиркома будет осуществлять полномочия ближайшие пять лет. 

