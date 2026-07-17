Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении калининградского арбитражного судьи

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Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении калининградского арбитражного судьи

Председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу. После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей предназначались судье», — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В отношении троих посредников судьи уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу.

Судя по информации, размещённой на сайте суда, Сергей Ефименко является действующим судьей. В секретариате суда информацию СК не комментируют. 


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