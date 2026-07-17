В Калининграде намерены расширить 250-метровый участок улицы Фрунзе

В Калининграде намерены расширить 250-метровый участок улицы Фрунзе
Фото: Яндекс.Карты
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В Калининграде в 2027 году собираются расширить участок улицы Фрунзе между улицей 9 Апреля и кольцевой развязкой в районе пересечения с улицами Шевченко и Клинической. Об этом журналистам во время рабочего выезда 17 июля сообщил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Расширение улицы Фрунзе у нас будет в рамках капитального ремонта трамвайной инфраструктуры, — уточнил Романов. — Этот объем работы уже находится в проектировании, а вход в экспертизу запланирован на конец этого года. Соответственно, сейчас идет проработка проектных предложений и потом прохождение процедуры экспертного совета».

«Целимся в 2027 году зайти туда, чтобы развязать это узкое горлышко в нашей транспортной системе», — добавила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Напомним, что в июне 2021 года Елена Дятлова заявила, что горвласти передумали расширять ул. Фрунзе до четырёх полос. Тогда же она напомнила, что изначально планировалось за счёт территории, где раньше были трамвайные пути, расширить проезжую часть до четырёх полос.

«Мы отказались от этой концепции и считаем, что улица Фрунзе должна остаться двухполосной, а на месте путей должны возникнуть новые велопешеходные зоны», — сказала она.

В дальнейшем власти заявляли о планах вернуть трамвай на участок улицы Фрунзе от 9 Апреля до улицы Гагарина.

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