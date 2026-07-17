Трех иностранцев ждет суд за попытку незаконно пересечь госграницу в районе Мамоново

Областная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех иностранных граждан, задержанных при покушении на незаконное пересечение Государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, уточнив, что уголовное дело возбуждено и расследовано региональным погрануправлением ФСБ.

По версии следствия, в апреле 2026 года двое иностранцев, находясь в Москве, привлекли знакомого к содействию в незаконном пересечении госграницы РФ. Соучастник обеспечил их авиабилетами и разработал маршрут следования в обход пунктов пропуска. В дальнейшем обвиняемые прибыли в Калининград, на арендованном автомобиле добрались до Мамоново и направились к границе пешком. При попытке незаконного пересечения Государственной границы они были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.