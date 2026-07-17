В мэрии Калининграда объяснили, почему город не благоустраивает сквер у «Мировых часов»

В мэрии Калининграда объяснили, почему город не благоустраивает сквер у «Мировых часов»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Сквер у «Мировых часов» в районе улицы Шевченко, где сейчас ведутся работы по замене труб «Калининградтеплосети», пока не затронет благоустройство. В пятницу, 17 июля, глава администрации Калининграда Елена Дятлова пояснила журналистам, почему эту территорию в последние годы не могут привести в порядок.

«На этой территории мы делали часы, часовой механизм там работает, — напомнила глава. — Мы не пошли в благоустройство территории, потому что понимали, что здесь у нас будут вестись такого рода работы. По большому счету, мы не занимались здесь большими проектами, потому что мы смотрим на тот земельный участок, где был Дом Советов и понимаем, что после того, как будет приниматься решение, что будет с этой территорией, мы ровно в таком же стиле, в той же логике и концепции будем обустраивать эту часть».

Напомним, что ремонт «Мировых часов» был завершен в ноябре 2025 года. Тогда специалистами было восстановлено бетонное основание, отреставрирован мозаичный набор с использованием аналогичного оригинального материала, отремонтированы часы с заменой изношенных деталей, восстановлен флюгер, отремонтированы металлические конструкции, изготовлены и установлены недостающие информационные таблички.



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