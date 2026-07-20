Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певца Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Народный артист России удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее певец уже был награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами. Олег Газманов родился в Гусеве в 1951 году. 22 июля певец отметит своё 75-летие.

В 2013 году городской совет депутатов избрал Олега Газманова почётным гражданином Калининграда.

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