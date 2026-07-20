В аэропорту Храброво планируют оборудовать пассивную защиту от беспилотников

Здание Калининградского центра организации воздушного движения планируют оснастить пассивной защитой от актов незаконного вмешательства с применением беспилотных воздушных судов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Калининградский центр организации воздушного движения находится в аэропорту Храброво. Закупку осуществило ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» для нужд филиала «Аэронавигация Северо-Запада». Обустройство пассивной защиты планируется на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 17 июля 2026 года. Стоимость работ — 12 278 100 рублей. Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Романом Осиповым, зарегистрированным в Республике Коми. На работы отводится 30 дней.

Работы необходимо выполнить с использованием нормативно-технической базы, в том числе ГОСТа для стальных строительных конструкций и свода правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов».