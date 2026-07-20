В аэропорту Храброво планируют оборудовать пассивную защиту от беспилотников

Все новости по теме: Госзакупки
В аэропорту Храброво планируют оборудовать пассивную защиту от беспилотников

Здание Калининградского центра организации воздушного движения планируют оснастить пассивной защитой от актов незаконного вмешательства с применением беспилотных воздушных судов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Калининградский центр организации воздушного движения находится в аэропорту Храброво. Закупку осуществило ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» для нужд филиала «Аэронавигация Северо-Запада». Обустройство пассивной защиты планируется на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 17 июля 2026 года. Стоимость работ — 12 278 100 рублей. Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Романом Осиповым, зарегистрированным в Республике Коми. На работы отводится 30 дней.

Работы необходимо выполнить с использованием нормативно-технической базы, в том числе ГОСТа для стальных строительных конструкций и свода правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter