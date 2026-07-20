Хирурги калининградского онкоцентра удалили пациентке 10-килограммовую опухоль (фото)

В Калининграде медики онкологического центра спасли жительницу области, удалив ей огромную опухоль, весившую 10 килограммов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как уточнили в ведомстве, 65-летняя жительница области больше десяти лет не была на приеме у гинеколога. В начале 2025 года у нее началось кровотечение. При обследовании в местной больнице врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Однако женщина пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. В итоге медики констатировали наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, и приняли решение об операции.

«Вмешательство оказалось непростым: из‑за огромных размеров опухоль значительно сместила внутренние органы, нарушила нормальный кровоток и серьезно затрудняла дыхание женщины. Дополнительными факторами риска стали сопутствующие заболевания — повышенное артериальное давление и сахарный диабет, лечением которых пациентка также не занималась. Особую сложность представляла анестезия: после удаления столь крупного образования организм резко перестраивается, и возникает риск серьезных осложнений», — рассказали в минздраве.

Благодаря тщательной подготовке и слаженной работе медиков хирургическое вмешательство прошло успешно — опухоль полностью удалили. Операцию провели онкологи Валерия Читая и Игорь Болдов, им помогала операционная медсестра Анастасия Ремизова. Анестезиологическое сопровождение обеспечивали врач Арина Корепанова и медсестра‑анестезист Алевтина Моисеенко.

Последующее гистологическое исследование показало, что образование оказалось доброкачественным. Теперь женщине необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога по месту жительства.