Хирурги калининградского онкоцентра удалили пациентке 10-килограммовую опухоль (фото)

Хирурги калининградского онкоцентра удалили пациентке 10-килограммовую опухоль (фото)
Скриншот видео регионального минздрава
Все новости по теме: Онкоцентр

В Калининграде медики онкологического центра спасли жительницу области, удалив ей огромную опухоль, весившую 10 килограммов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как уточнили в ведомстве, 65-летняя жительница области больше десяти лет не была на приеме у гинеколога. В начале 2025 года у нее началось кровотечение. При обследовании в местной больнице врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Однако женщина пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. В итоге медики констатировали наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, и приняли решение об операции.

«Вмешательство оказалось непростым: из‑за огромных размеров опухоль значительно сместила внутренние органы, нарушила нормальный кровоток и серьезно затрудняла дыхание женщины. Дополнительными факторами риска стали сопутствующие заболевания — повышенное артериальное давление и сахарный диабет, лечением которых пациентка также не занималась. Особую сложность представляла анестезия: после удаления столь крупного образования организм резко перестраивается, и возникает риск серьезных осложнений», — рассказали в минздраве.

Благодаря тщательной подготовке и слаженной работе медиков хирургическое вмешательство прошло успешно — опухоль полностью удалили. Операцию провели онкологи Валерия Читая и Игорь Болдов, им помогала операционная медсестра Анастасия Ремизова. Анестезиологическое сопровождение обеспечивали врач Арина Корепанова и медсестра‑анестезист Алевтина Моисеенко.

Последующее гистологическое исследование показало, что образование оказалось доброкачественным. Теперь женщине необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога по месту жительства.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter