У гостиницы «Калининград» организовали «бесшовную» велосвязь (фото)

В районе остановки «Гостиница „Калининград“» горвласти впервые разделили пешеходный и велосипедный трафик. Совмещенную с тротуаром велодорожку, согласно проекту, решено увести за автобусную остановку, чтобы уменьшить число конфликтных ситуаций. За остановкой велодорожка снова делает поворот и вливается в велополосу, которая ранее была выделена разметкой на проезжей части. Об организации бесшовной велосвязи на этом участке в пятницу, 17 июля, рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Здесь должна появиться бесшовная связь между направлением первой эстакады и направлением остановки «Гостиница „Калининград“, — сообщил Романов. — Здесь же можно визуально разделить потоки: пешеходная часть — это плитка, а асфальтобетон — велодорожка. Самое главное, что мы разделили пешеходов, то есть людей, которые ожидают транспорт, и велосипедистов».

Также Романов отдельно остановился на проблеме с остановочным комплексом.

«Это был накопитель с маленьким навесом, который не обеспечивал того пассажиропотока, который тут сформировался. Коллеги сейчас устанавливают увеличенный навес. Также мы убрали заездной карман, потому что здесь выделенная полоса», — продолжил чиновник.

Романов напомнил, что контракт по реконструкции тротуара в этой части Ленинского проспекта выполняет компания «Мосинжиниринг», которой необходимо закончить работы до октября текущего года.

«Трафик велосипедистов в городе реально увеличился, — заявил директор компании Георгий Мнацаканов. — Мы строим и видим, что в Калининграде стали активно ездить на велосипедах».

«Это наша стратегия, — добавила по этому поводу глава администрации Калининграда Елена Дятлова. — Мы тот муниципалитет, который не отказывается от СИМов, поэтому мы ставим задачу создать для них отдельную инфраструктуру. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит».