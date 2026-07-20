Из Калининграда в Санкт-Петербург планируют запустить лайнер на 1500-2500 человек

После завершения строительства терминала в Пионерском рассматривается проект запуска лайнера на линии Санкт-Петербург — Калининград вместимостью от 1500 до 2500 человек. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту лайнера со всей необходимой инфраструктурой. Перевозка автомобилей также предусмотрена. Сроки зависят от готовности терминала.

Строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба». Оно получило несколько претензий за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения.

Значительную часть средств должен был освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала, однако его исполнение было прекращено.

В декабре 2025 года ФГУП «Росморпорт» начал искать подрядчика, который разработает рабочую документацию и достроит здание пассажирского терминала в порту Пионерского. В марте стало известно, что контракт планируют заключитьс тремя компаниями: ООО «Ямалжилбыт» (Новый Уренгой), ООО «Новые берега» (Санкт-Петербург) и ООО «ТСК Запад» (Калининград). Указанная стоимость работ — 2 439 082 860 рублей.

Подрядчикам необходимо выполнить работы по разработке рабочей документации и строительству здания пассажирского терминала, ливневой канализации, радиорелейной мачты и обеспечению транспортной безопасности на объекте до 1 декабря 2027 года.

Как сообщала пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), за 2025 год международный морской терминал, строящийся в Пионерском, принял 18 рейсов грузопассажирских паромов. Общий грузооборот комплекса достиг 56 тыс. тонн. Было обработано более 2,5 тыс. единиц накатной техники. В декабре 2025 года была проведена тестовая перевалка контейнерных грузов с сухогруза «Спарта IV». Работа была организована по прямому варианту: с борта судна на транспортные средства.

Как сообщал ранее глава ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, строительство морского вокзала на терминале в Пионерском планируют закончить в декабре 2027 года.