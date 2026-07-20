Беспрозванных: у гидов, искажающих историю Калининградской области, будут отзывать аттестации

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Беспрозванных: у гидов, искажающих историю Калининградской области, будут отзывать аттестации

Власти Калининградской области прорабатывают механизмы контроля за деятельностью гидов. Если сертифицированные экскурсоводы будут допускать искажения истории региона, их аттестацию могут аннулировать. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава региона привел случай, когда женщина без карточки гида рассказывала экскурсионной группе о «захвате Кенигсберга советскими войсками», не упоминая, что это была операция по освобождению от фашизма. Он подчеркнул, что такие формулировки могут искажать историческую правду в глазах детей. Взрослые знают контекст, а дети — нет, поэтому важно, чтобы гиды доносили факты без искажений.

«Сейчас наши минкультуры и министерство регионального контроля прорабатывают механизмы контроля за этим. Если такие факты будут у сертифицированных гидов, то, возможно, будем у них отзывать аттестацию», — сказал Беспрозванных.

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