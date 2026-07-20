Власти предлагают жителям региона оценить эффективность работы управляющих компаний

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Власти предлагают жителям региона оценить эффективность работы управляющих компаний

Калининградцам предлагают пройти опрос с целью оценить эффективность управляющих компаний региона. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Запустили вместе с Народным фронтом опрос — как эффективно в регионе работают управляющие компании. Жалобы на УК — частая история, и оставлять их без внимания нельзя. Есть компании, которые работают на совесть. А есть и такие, что начинают шевелиться только после проверок, когда появляется риск лишения лицензии. Впереди ещё много работы, и опрос — хороший способ увидеть, что происходит на самом деле, без прикрас. В этом прошу вас помочь», — отметил глава региона.

Пройти опрос можно по ссылке. Итоги мониторинга обещают подвести уже в августе.


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