«Калининград-ГорТранс» сообщил об изменении маршрутов трамваев № 3 и № 5

Все новости по теме: Транспортные проблемы
«Калининград-ГорТранс» сообщил об изменении маршрутов трамваев № 3 и № 5

В Калининграде временно изменили схемы движения трамваев № 3 и № 5. Это связано с прекращением движения электротранспорта по Московскому проспекту и острову Октябрьскому, сообщили в пресс-службе АО «Калининград-ГорТранс».

Трамвай № 5 теперь следует по маршруту: улица Бассейная — Советский проспект — площадь Победы — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — Советский проспект — улица Бассейная.

Трамвай № 3 курсирует по маршруту: парк Калинина — проспект Мира — площадь Победы — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — площадь Победы — проспект Мира — парк Калинина.

Временно прекращено движение трамваев по острову Октябрьскому, улицам Дзержинского, Багратиона, Песочной и Аллее Смелых.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter