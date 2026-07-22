«Калининград-ГорТранс» сообщил об изменении маршрутов трамваев № 3 и № 5

В Калининграде временно изменили схемы движения трамваев № 3 и № 5. Это связано с прекращением движения электротранспорта по Московскому проспекту и острову Октябрьскому, сообщили в пресс-службе АО «Калининград-ГорТранс».

Трамвай № 5 теперь следует по маршруту: улица Бассейная — Советский проспект — площадь Победы — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — Советский проспект — улица Бассейная.

Трамвай № 3 курсирует по маршруту: парк Калинина — проспект Мира — площадь Победы — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — площадь Победы — проспект Мира — парк Калинина.

Временно прекращено движение трамваев по острову Октябрьскому, улицам Дзержинского, Багратиона, Песочной и Аллее Смелых.