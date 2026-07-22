Бастрыкин поздравил Олега Газманова с юбилеем

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Бастрыкин поздравил Олега Газманова с юбилеем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил народного артиста Российской Федерации Олега Газманова с юбилеем. Текст поздравления опубликован пресс-службой СК РФ.

В обращении глава ведомства отметил вклад музыканта в российскую культуру и заявил, что его творчество на протяжении многих лет остается важной частью общественной жизни страны.

«На протяжении десятилетий вы создаете музыкальные произведения, которые становятся не только хитами, но и неотъемлемой частью культурного кода нашей страны. В них вы обращаетесь к темам исторической памяти, духовной стойкости нашего народа, любви к Родине и уважения к ее защитникам», — говорится в поздравлении.

По словам Бастрыкина, песни Газманова объединяют разные поколения россиян, затрагивают темы исторической памяти, любви к Родине и уважения к ее защитникам. Председатель СК также подчеркнул, что творчество артиста поддерживает военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«Особо хочу подчеркнуть вашу твердую гражданскую позицию и личное мужество. Ваши выступления перед военнослужащими и правоохранителями являются подлинной человеческой и творческой поддержкой. Такая деятельная сопричастность судьбе Родины снискала вам подлинный авторитет и уважение соотечественников», — заявил Бастрыкин.

В завершение председатель Следственного комитета пожелал Олегу Газманову крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

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