Проект капремонта исторического здания школы в Правдинске прошёл экспертизу

Проект капремонта исторического здания школы в Правдинске прошёл экспертизу
Фото: сайт prussia39.ru
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Экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания средней школы Правдинска. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Комсомольская, дом 2. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Ингениум» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 21 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно данным портала Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено во Фридланде в начале XX века.

«На 1939 год учащиеся проходили обучение по девятилетней программе. Школа называлась „Новая народная профессиональная школа города Фридланда“. После окончания войны школа возобновила работу 1 сентября 1946 года для детей советских переселенцев и военнослужащих, а также оставшихся немецких детей. Всего в школе насчитывалось 140 учеников. Обучение проходило в две смены: в первую смену учились советские дети (директор Гольдберг Н. Д.), во вторую смену — немецкие дети (директор Прохорихин А. Б.)», — сообщает портал.

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