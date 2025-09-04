На кассах самообслуживания хотят запустить подтверждение возраста по биометрии

В России возможность подтверждения возраста при помощи биометрии на кассах самообслуживания в магазинах введут осенью 2025 года. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, пишет ТАСС.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения [возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — сказал Поволоцкий.

Как пояснили в пресс-службе ЦБТ, сервис можно будет использовать на кассах самообслуживания для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект запустят в Москве в торговых точках одной из крупных торговых сетей. «Цель внедрения подтверждения возраста на кассах самообслуживания — освободить сотрудников торговых залов от необходимости проверки документов, а также сократить время обслуживания покупателей. При этом покупатель всегда сможет выбрать, как именно подтверждать возраст — по паспорту или по биометрии», — рассказали в пресс-службе.