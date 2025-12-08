В России намерены добавить еще два заболевания в неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг планируется расширить в РФ в 2026 году, добавив в него еще два заболевания. Исследование, которое включает 40 заболеваний, проходят почти все новорожденные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«К настоящему моменту расширенным неонатальным скринингом охвачены практически все новорожденные дети. У 1 955 детей подтвержден диагноз врожденного или наследственного заболевания. Из них у 379 детей выявлена спинальная мышечная атрофия, у 407 детей — первичный иммунодефицит, у 1 169 детей — наследственные болезни обмена веществ. Сейчас скрининг позволяет выявлять на доклинической стадии более 40 заболеваний. В 2026 году мы планируем расширить эту программу еще на два заболевания, методы лечения от которых уже существуют, и оно сможет быть назначено детям, с 2026 года такая диагностика начнется по всей стране», — отметил Мурашко.

По его словам, все дети, у которых были выявлены тяжелые врожденные или наследственные заболевания, передаются в регистр фонда «Круг добра». Он обеспечивает их необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. «Фонд „Круг добра“ создан по решению президента России Владимира Владимировича Путина и позволил вывести на беспрецедентный уровень ситуацию с обеспечением детей с самыми сложными заболеваниями самым передовым лечением, доступным в мире», — подчеркнул министр.