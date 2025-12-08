«Коридор затмений»: в Доме китобоя пройдет лекция про гороскопы и литературу

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и музейный проектировщик Александр Бондарев посетит Калининград и прочтёт лекцию «Коридор затмений. Гороскопы как малая литературная форма» (16+). Она пройдет 10 декабря в Доме китобоя, сообщает пресс-служба музея.

«Подзаголовок лекции точно отражает ее содержание — это попытка прочитать тексты гороскопов как жанровую литературу, в которой есть свои сюжеты, герои, конфликты закономерности. На лекции вы получите ответ, как выходить из коридоров затмений, но, к сожалению, не получите ответ, какие акции покупать в декабре. Автор утверждает, что любит гороскопы, а возможный скепсис связан с тем, что он козерог», — следует из анонса.

Начало запланировано на 18:30. Вход — 300 рублей.