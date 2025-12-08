Минфин: с февраля семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку на жилье

Ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке — на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку — начнет действовать в РФ с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Минфина.

Оформить льготный кредит по программе супруги смогут только совместно — муж и жена обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. При этом сохраняется возможность привлекать дополнительных созаемщиков, если собственных доходов семьи недостаточно для одобрения ипотеки.

Мера направлена на борьбу со злоупотреблениями льготы и призвана сделать систему поддержки более справедливой. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — пояснили в министерстве.

«Я считаю, что это хорошо, поскольку, к сожалению, вот эта возможность получать не один кредит, а два на семью, приводила к схемам. А ресурс всегда ограниченный. В результате количество семей, которые могли воспользоваться льготной ипотекой, уменьшалось за счет тех, кто использовал ипотеку дважды. Я считаю, что это пробел в законодательстве, поэтому теперь больше семей получат востребованную на рынке льготную ипотеку. А это хорошо», — отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.


