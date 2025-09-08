Компания Burger King зарегистрировала юрлицо в калининградском офшоре

Кипрская компания Burger King была зарегистрирована в САР Калининградской области в качестве МКООО «БКР» в рамках процесса редомициляции в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» ссылаясь на единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным ЕГРЮЛ, компания «БКР» зарегистрирована в САР Калининградской области 1 сентября. Информация о владельцах не раскрывается. Генеральным директором МКОО является Сергей Козлов, который «возглавляет ООО „Бургер Рус“, мастер-франчайзи Burger King в России (у международной сети не было собственных ресторанов в России — ИФ)». Отмечается, что МКООО принадлежит 99,84% капитала «Бургер Рус».

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2022 году прекратила оказывать корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также перестала утверждать решения об инвестициях и расширении в России.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ozon» сообщал, что кипрская компания Ozon Holdings PLC направила документы для госрегистрации в качестве МКПАО «Озон» в рамках процесса редомициляции САР на Октябрьском острове.

