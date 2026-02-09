Калининградская область вошла в топ регионов по увеличению посевных площадей

Калининградская область вошла в топ регионов по увеличению посевных площадей

Калининградская область вошла в топ-10 субъектов России по увеличению посевных площадей и заняла 7-е место в рейтинге регионов, увеличивших посевные площади за последние четыре года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

За этот период прирост посевных площадей в области составил 21,7 тыс. га — с 303,1 тыс. га в 2022 году до 324,8 тыс. га в 2025 году. Как отметили в правительстве, таких результатов удалось добиться за счет планомерного ввода ранее неиспользуемых сельхозземель в муниципалитетах.

В прошлом году в рамках муниципального земельного контроля в регионе также проверили почти 46 тыс. га сельхозземель в округах. «Благодаря этой масштабной работе в области только в 2025 году было выдано 470 предписаний и объявлено 1 509 предостережений. Это позволило ввести в сельхозоборот более 4,8 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель и вывело регион в топ-3 субъектов РФ по показателям муниципальных земельных проверок», — сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

