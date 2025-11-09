Исследование: в Калининграде вырос спрос на броши, браслеты и колье

Все новости по теме: Экономика
Исследование: в Калининграде вырос спрос на броши, браслеты и колье

В Калининграде за первые девять месяцев 2025 года вырос спрос на браслеты, броши и колье, сообщает аналитический центр Sokolov на ссылкой на исследование динамики спроса в розничной сети компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

«Калининград показал рекордный рост спроса на браслеты — 218% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек в регионе составил 7 193 рубля. Интерес к брошам в Калининграде вырос на 179%, средний чек достиг 6 274 рублей. Продажи колье в Калининграде увеличились на 204%, средний чек составил 7 640 рублей», — сообщили в пресс-службе компании.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter