Власти демонтировали бюст Кристионасу Донелайтису в Гусеве

Памятник литовскому поэту Кристионасу Донелайтису, установленный в центре Гусева на пересечении улиц Победы и Железнодорожной, был демонтирован в конце декабря 2025 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил общественник Олег Кузнецов, направивший запрос в администрацию муниципалитета и получивший официальный ответ.

По его словам, установленный в 2004 году бюст «имеет все разрешительные документы и находился в надлежащем состоянии до момента его демонтажа». «Как указано в СМИ, администрацией г. Гусев была заказана экспертиза о состояния памятника К. Донелайтиса, однако до жителей не была доведена информация о сделанных выводах и причинах демонтажа памятника», — сообщил Кузнецов. В связи с этим общественник направил в адрес администрации запрос о причинах проведения экспертизы.

Как следует из ответа администрации (имеется в распоряжении редакции), в мэрию Гусева «обратилась депутат окружного Совета депутатов, обеспокоенная состоянием памятника, с просьбой принять меры по сохранности бюста К. Донелайтиса». Фамилия депутата не называется.

В документе также говорится, что для проведения строительно-технического исследования была привлечена специализированная организация, «сотрудники которой включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, имеющие опыт в области реставрации и архитектурного наследия». По итогам обследования, как сообщили власти, «общее состояние памятника и постамента находится в неудовлетворительном состоянии», в связи с чем были «даны рекомендации по его ремонту».

«По согласованию с министерством культуры Калининградской области бюст К. Донелайтиса по акту передачи был передан в ГБУК „Калининградский областной историко-художественный музей“ для временного хранения с целью консервации и последующего ремонта», — сообщили в ответе.

В администрации также отметили, что проведение работ на месте установки «технически невозможно», поскольку производство ремонтных работ на месте установки памятника может привести «к недопустимому риску утраты подлинности и долговечности объекта».

Участие общественности в проведении реставрационных работ, по данным властей, «в настоящее время не планируется». Кроме того, установка информационного щита на месте демонтированного памятника также не планируется.

Олег Кузнецов сообщил, что направил обращение 23 января, ответ получил практически через месяц — 20 февраля. По его словам, администрация не дала развернутых комментариев на ряд поставленных вопросов.

«Меня больше интересует, кто из местных депутатов подал запрос, какие дефекты и повреждения были выявлены, какие сроки предусмотрены на реставрационные работы, смета и стоимость. Когда памятник будет возвращен на место — на эти вопросы они так и не дали ответ», — заявил он. Он также утверждает, что «памятник Донелайтису спрятали в Литературном музее в Чистых прудах и вновь в хранилище запаковали».

Общественник намерен обжаловать ответ администрации в прокуратуре, указав на неполноту предоставленной информации и несвоевременный ответ в установленный законом срок.

Обратим внимание, ранее в Советске, местные власти демонтировали памятную бронзовую доску литовскому философу и драматургу Видунасу с дома по ул. Ленина в Советске в 2022 году. История вызвала резонанс, в том числе в зарубежных странах. Позже сити-менеджер Советска сообщил, что на месте доски предполагается установить доску герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову. Как выяснил «Новый Калининград», памятная доска Видунасу была подарена Советску Литовской ССР в 1989 году и установлена по решению местных властей.

Как сообщает сайт Prussia39, памятник основателю литовской художественной литературы Кристионасу Донелайтису был открыт в Гусеве в сентябре 2004 года. Авторами памятника являются Николай Тищенко и Виталий Хвалей, руководитель проекта Р. Майер.