Высокие шансы на +10°C: прогноз погоды в Калининградской области на неделю
Фото: «Новый Калининград»
В ближайшие дни метеорологическая весна в Калининградской области, как ожидается, укрепит свои позиции. После короткого похолодания воздух может прогреться до +10°C и выше. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В ближайшие сутки регион окажется в зоне высокого атмосферного давления, произойдёт небольшой «откат» к минусовым температурам. В ночь на среду воздух на большей части области остынет до −1...-4°C, днём при прояснениях и безветренной погоде воздух сможет прогреться до 0...+2°C. В ночь на четверг выхолаживание может привести к понижению температуры до −5...-8°C в Калининграде и на большей части области (местами до −9...-10°C).

В четверг температура вряд ли поднимется выше +2...+4°C. В пятницу-субботу в тропической воздушной массе ожидается потепление до +5...+7°C и выше.

«Следует отметить, что южная воздушная масса должна быть более сухой, а значит высоки шансы увидеть чистое небо без инверсионной облачности, при котором активные солнечные лучи запросто смогут прогреть воздух до +10°C и выше», — отмечают синоптики.

На периферии антициклона жителей региона с большей вероятностью ждёт преобладание сухой и спокойной погоды, при этом суточная амплитуда будет высокой: ночью воздух может выхолаживаться до слабых заморозков (0...-2°C). «Предварительно, меридиональная циркуляция с выносами тропического воздуха на периферии гребня антициклона к востоку может сохраниться вплоть до начала следующей недели, что означает высокую вероятность преобладания относительно сухой погоды с тёплыми весенними днями и прохладными ночами. Такая погода благоприятна после долгой и снежной зимы: снег будет медленнее таять в сухую погоду под действием солнечных лучей, а не „смываться“ дождями, усугубляя риск паводков», — добавили синоптики.

