Опрос: 49% работников в Калининграде не готовы уступать в зарплатных ожиданиях

В Калининградской области 49% работников не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой. Об этом сообщают аналитики платформы «hh».

Опрос проводился в период с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года. В нем приняло участие более чем 32 тыс. работников и соискателей.

Три года назад (в конце 2022 — начале 2023 гг.) доля калининградцев, не согласных на уступки по зарплате, была ниже — 36%. Между тем 31% опрошенных сейчас готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля таких респондентов упала на 6 п.п.), еще 20% затруднились ответить.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — прокомментировала результаты опроса директор по исследованиям Мария Игнатова.

В России категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и ученые (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Зафиксирована также разница в ответах среди жителей различных регионов России. Так, наиболее гибкими в денежном вопросе оказались соискатели из Кабардино-Балкарской Республики и Республики Карелия — 42% опрошенных в этих регионах допускают сокращения зарплаты ради трудоустройства на новое место. Далее идут жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%). Достаточно толерантны к уровню зарплаты также жители Псковской области (37%), Сахалина, Мурманской области (по 36%) и Адыгеи (35%).

Среди регионов, жители которых не готовы пойти на снижение оплаты, лидирует Смоленская область (58% респондентов). На втором месте Липецкая область (56%), на третьем — Тверская область (55%). По 54% участников опроса не готовы снижать зарплатные ожидания в сразу нескольких регионах — Забайкальский и Хабаровский край, Орловская и Ульяновская области. Довольно жестко настроены также жители Брянской и Владимирской областей, Пермского и Приморского краев и Республики Марий Эл (по 53%).

