В Калининградской области во время снегопадов произошло более 1,5 тыс. ДТП

На территории Калининградской области с 30 декабря по 17 февраля наблюдались обильные снежные осадки и устойчивые отрицательные температуры воздуха, что существенно осложнило дорожную обстановку и повлияло на уровень аварийности. За это время на дорогах зарегистрировали 1509 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«За указанный период на автомобильных дорогах региона зарегистрировано 1509 дорожно-транспортных происшествий, из них 81 — с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате данных ДТП 12 человек погибли, 100 получили ранения различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

На местах совершения 114 ДТП выявили нарушения обязательных требований к зимнему содержанию автомобильных дорог. В этих происшествиях погибло пять человек, а 36 — получили ранения. Наиболее распространёнными видами ДТП, совершённых на участках с неудовлетворительным зимним содержанием, стали столкновения транспортных средств (68 случаев), наезды на стоящие транспортные средства (14), наезды на препятствия (10), съезды с дороги (9) и наезды на пешеходов (8).

К числу основных нарушений ПДД относятся нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (28 ДТП), несоблюдение очередности проезда (20), несоответствие скорости конкретным условиям движения (18), а также неправильный выбор дистанции и бокового интервала.

«Проведённый анализ свидетельствует о том, что ДТП на участках с выявленными недостатками зимнего содержания обусловлены совокупностью факторов, включая неудовлетворительное эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и нарушение водителями требований Правил дорожного движения РФ, — добавили в ведомстве. — В ходе проверочных мероприятий и повседневного надзора выявлены системные недостатки в деятельности дорожно-эксплуатационных организаций по обеспечению нормативного зимнего содержания автомобильных дорог. По всем установленным фактам Госавтоинспекцией приняты меры административного реагирования».