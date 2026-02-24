«Додо Пицца» планирует сделать все пиццерии в России pet-friendly

Сеть «Додо Пицца» объявила о переводе всех пиццерий в России в формат pet-friendly после скандала вокруг увольнения курьера в Челябинске, который укрыл фирменным пледом бродячую собаку в мороз. Об этом сообщил основатель компании Фёдор Овчинников в своем Telegram-канале.

Как сообщает газета Коммерсант, инцидент произошел в конце прошлой недели. Курьер Михаил заметил на крыльце пиццерии собаку, которая, по данным СМИ, приходила к заведению греться около полутора лет и получила от сотрудников кличку Додобоня. В 20-градусный мороз он накрыл животное фирменным оранжевым пледом компании. После этого в Telegram-каналах распространился скриншот из рабочего чата курьеров: под фотографией собаки управляющая пиццерией написала, что «следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой».

В тот же день курьера уволили по статье «порча имущества» и внесли в черный список. Сам Михаил утверждал, что пиццерия также осталась должна ему около 15 тыс. руб., тогда как в администрации заведения заявляли, что причиной расторжения договора стали нарушения трудовой дисциплины.

По данным газеты, на фоне общественного резонанса и призывов к бойкоту сети собаку отловили — сейчас Додобоня находится в челябинском приюте «Того». По словам Овчинникова, компания возьмет на себя все расходы на ее содержание, а также будет на постоянной основе оказывать приюту финансовую и информационную поддержку.

Основатель сети также публично извинился перед курьером за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией» и сообщил, что компания намерена дополнительно разобраться в обоснованности расторжения договора. «Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию», — отметил он, допустив возможность его участия в развитии программ поддержки животных.

Кроме того, Овчинников призвал прекратить травлю управляющей пиццерией, подчеркнув, что считает ее рабочую коммуникацию «неподобающей», однако ответственность за произошедшее лежит на компании в целом. По его словам, проблему с собакой следовало решить раньше — например, найти для нее приют сразу после появления у пиццерии.

В компании заявили, что решения о переходе к pet-friendly формату и запуске системной помощи приютам приняты не под давлением, а в рамках внутренних выводов по итогам произошедшей ситуации.