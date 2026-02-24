Горвласти о разрушении бетона на трамвайной платформе: «Разбираемся с причинами»

В Калининграде часть приподнятой бетонной трамвайной платформы, открытой в декабре 2025 года на улице 9 Апреля, получила разрушения. Фото рассыпающегося бетона горожане опубликовали в социальных сетях, отметив, что платформы не продержались до конца зимы и «сошли вместе со снегом».
В мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что специалисты уже «разбираются с причинами».
«По предварительной информации, подрядчик устранит дефект по гарантии», — уточнили в пресс-службе.Напомним, что в начале сентября прошлого года в администрации города сообщили, что подрядчик начнет обустройство посадочных платформ и остановок на выделенной полосе для трамваев по ул. 9 Апреля. Позднее их пообещали открыть 15 декабря.