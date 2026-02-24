Горвласти о разрушении бетона на трамвайной платформе: «Разбираемся с причинами»

Горвласти о разрушении бетона на трамвайной платформе: «Разбираемся с причинами»
Фото предоставлено администрацией Калининграда
Все новости по теме: Калининградский трамвай

В Калининграде часть приподнятой бетонной трамвайной платформы, открытой в декабре 2025 года на улице 9 Апреля, получила разрушения. Фото рассыпающегося бетона горожане опубликовали в социальных сетях, отметив, что платформы не продержались до конца зимы и «сошли вместе со снегом».

В мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что специалисты уже «разбираются с причинами».

«По предварительной информации, подрядчик устранит дефект по гарантии», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в начале сентября прошлого года в администрации города сообщили, что подрядчик начнет обустройство посадочных платформ и остановок на выделенной полосе для трамваев по ул. 9 Апреля. Позднее их пообещали открыть 15 декабря.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter