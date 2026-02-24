Горвласти о разрушении бетона на трамвайной платформе: «Разбираемся с причинами»

В Калининграде часть приподнятой бетонной трамвайной платформы, открытой в декабре 2025 года на улице 9 Апреля, получила разрушения. Фото рассыпающегося бетона горожане опубликовали в социальных сетях, отметив, что платформы не продержались до конца зимы и «сошли вместе со снегом».

В мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что специалисты уже «разбираются с причинами».

«По предварительной информации, подрядчик устранит дефект по гарантии», — уточнили в пресс-службе.