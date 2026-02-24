Власти: во всех медучреждениях региона пройдет Единый день приема граждан

Во всех лечебных учреждениях здравоохранения Калининградской области 11 марта с 14:00 до 18:00 пройдет Единый день приема населения. Каждый желающий сможет напрямую задать вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи, главному врачу. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как подчеркнул министр здравоохранения области Сергей Дмитриев, такие встречи будут постоянными. «Это прямой и открытый диалог руководителей учреждений с жителями, которые обращаются в учреждение за медицинской помощью», — пояснил он.

Записаться на прием к руководителю медучреждения можно через сайт министерства здравоохранения области. По ссылке откроется форма для заполнения, где необходимо будет внести фамилию, имя, отчество, свой номер телефона, указать медорганизацию, к главному врачу к которому вы хотите попасть на прием, а также изложить суть обращения. Через некоторое время после заполнения формы должен перезвонить сотрудник, чтобы подтвердить визит и время приема.

Ознакомиться с графиком работы и контактными телефонами медицинских организаций региона можно на их официальных сайтах.