В нацпарке «Виштынецкий» планируют создать экотропу «Озеро Проточное»

На изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для создания экологической тропы «Озеро Проточное» в нацпарке «Виштынецкий» направляют 28 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 29 апреля, итоги подведут на следующий день.

Согласно документации, в нацпарке планируют обустроить пешеходный маршрут протяжённостью около 600 метров. Тропа пройдёт вдоль озера Проточного и будет выполнена из композитных материалов.

Проект предусматривает создание трёх площадок для отдыха. На маршруте установят беседку, скамейки, информационные стенды и навигационные указатели. Для посетителей оборудуют навес с туалетами.

Отмечается, что при проведении работ подрядчик должен учитывать природоохранный статус территории. В частности, запрещается повреждать корневые системы деревьев, перекрывать тропы животных и проводить шумные работы в период гнездования птиц. Все конструкции должны быть экологичными, безопасными и доступными для маломобильных посетителей.

Срок выполнения работ по контракту — с 25 мая по 25 ноября 2026 года.