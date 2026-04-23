В Калининградской области выросло производство воды

В Калининградской области в 2025 году производство минеральной, питьевой и газированной воды достигло 269,1 млн полулитров. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Калининградстат.

«Природная минеральная вода из общего объёма воды, производимой в регионе, составляет меньшую часть. После трёхлетнего спада в 2019-2021 годах рост производства минеральной воды начался в 2022 году, ставший особенно заметным в 2023 году. Объёмы её производства в области, по сравнению с 2022 годом, увеличились на 79,7%. В 2025 году производство минеральной воды по сравнению с 2024 годом выросло на 1,4%», — добавляет Калининградстат.

Схожая тенденция отмечалась в 2023 году в производстве питьевой и газированной воды. Тогда рост по сравнению с 2022 годом составил 59,5%. В 2025 году в регионе произвели на 24,5% больше газированной и питьевой воды, чем годом ранее.

Приобрести литр минеральной воды в Калининградской области в марте можно было за 76,18 руб. Самая низкая цена минеральной воды на территории России была зафиксирована в Чеченской Республике — 30,06 руб./л. Далее следуют Республика Адыгея (40,46 руб.), Омская область (42,09 руб.), Липецкая область (48,46 руб.) и Республика Чувашия (49,32 руб.).

Самую дорогую минеральную воду можно было купить на Чукотке — 310,15 руб./л. В Республике Саха литр минеральной воды стоил 232,48 руб., в Магаданской области — 184,52 руб., в Республике Алтай — 158,85 руб., в Республике Северная Осетия-Алания — 114,97 руб. В Ставропольском крае, где расположены главные бальнеологические курорты страны, цена литра минеральной воды составила 108,88 руб./л.