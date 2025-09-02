СК: в Гурьевском районе рыбак погиб от удара током

В Гурьевском районе следователи регионального СК России выясняют обстоятельства гибели рыбака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

31 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели мужчины вблизи водоема в поселке Аванградное Гурьевского района. Личность погибшего установлена: им оказался 70-летний житель поселка Черемхово. По предварительным данным, в процессе лова он удилищем зацепил линию электропередач, получил удар током и скончался на месте. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

В рамках доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.