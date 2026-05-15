Проект благоустройства территории Зимнего озера прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект благоустройства территории, прилегающей к Зимнему озеру на ул. Судостроительной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Профессионал» (Калининград). Указанный застройщик — «Калининградская служба заказчика». Положительное заключение получено 15 мая 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Напомним, что Зимнее озеро набрало больше всего голосов в Калининграде по результатам V Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Проект предусматривает мощение тропинок, устройство пешеходного настила и пирсов из террасной доски, монтаж освещения и оборудование системы «Безопасный город». Кроме того, планируют установить качели, скамейки, урны и клумбы для многолетних растений. Ширина променада, как уточняется, составит от 2 до 7,5 м, в самых широких его местах будут сформированы площадки для тихого отдыха. К благоустройству планируют приступить в июле.