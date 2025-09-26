55-летнего калининградца подозревают в распространении порнографии в соцсети

Все новости по теме: Криминал

В отношении жителя Калининграда возбудили уголовные дела за распространение порнографических материалов. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из пользователей популярной соцсети может быть причастен к распространению материалов порнографического характера в переписке с другими пользователями. Злоумышленником оказался 55-летний калининградец. Изучив его электронную переписку за период с апреля 2022 года, полицейские обнаружили «статичные изображения, содержащие мужские оголённые части тела». По результатам исследования распространяемые материалы признаны порнографическими.

В отношении подозреваемого возбуждено 39 уголовных дел по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов, совершённое с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“)». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


